VIDEO – Torino-Sassuolo 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Sassuolo, anticipo della settima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



SULL’ULTIMO PALLONE – Torino-Sassuolo 0-1 nell’anticipo della settima giornata di Serie A. Il Sassuolo riscatta la sconfitta allo scadere contro il Napoli e si prende i tre punti in pieno recupero. Nei neroverdi la sorpresa di formazione è Luca D’Andrea, classe 2004 che al 28′ si infila bene in area da destra, serve in mezzo Andrea Pinamonti che complice un rimpallo manda sul fondo. Il Torino si illude di aver segnato in chiusura di primo tempo, ma Nikola Vlasic è in fuorigioco quando riceve il pallone: tutto inutile sia il suo tiro sul palo sia il tap-in di Valentino Lazaro, annullati dal VAR. Al 43′ miracolo di Vanja Milinkovic-Savic su deviazione ravvicinata di Davide Frattesi. La partita non decolla nemmeno nella ripresa, con le due squadre che sembrano avviate sullo 0-0. La scelta di Alessio Dionisi è però vincente: all’86’ manda in campo Agustin Alvarez per lo spento Pinamonti. A trenta secondi dalla fine dei tre minuti di recupero Rogério crossa da sinistra, l’uruguayano si stacca dalla marcatura di Alessandro Buongiorno e di testa fa centro. È il suo primo in Italia, ed è pesantissimo. Torino ancora una volta che perde punti alla fine.

Video con gli highlights di Torino-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube del Sassuolo.