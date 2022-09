Correa o Dzeko, Inzaghi riflette: uno di poco favorito con Lautaro Martinez – CdS

Per Udinese-Inter in attacco torna Lautaro Martinez, ma c’è incertezza sul partner. Il Corriere dello Sport trova un favorito fra Correa e Dzeko anche se Inzaghi valuta le opzioni.

LA SCELTA DAVANTI – Udinese-Inter sarà l’ultima partita senza Romelu Lukaku, atteso dopo la sosta contro la Roma. Per Simone Inzaghi continua la rotazione, dopo che col Viktoria Plzen è partito dalla panchina Lautaro Martinez. Il Toro, miglior marcatore stagionale con tre gol in otto presenze, torna dal 1′ alla Dacia Arena. Con lui uno fra Joaquin Correa ed Edin Dzeko. Stando al Corriere dello Sport, Inzaghi si è preso una notte di riflessione per decidere, perché il ballottaggio è reale e in corso. Il bosniaco, a caccia del centesimo gol in Serie A, è di poco favorito. Ma Correa, già a segno due volte in campionato, ha possibilità di avere la meglio sul protagonista di Plzen.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti