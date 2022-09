Handanovic e Onana, l’alternanza prosegue: scelta fatta in Udinese-Inter – TS

Handanovic e Onana si sono spartiti le ultime partite dell’Inter e così proseguirà anche stamattina in casa dell’Udinese. Tuttosport non ha dubbi su quale sarà il portiere titolare alla Dacia Arena.

IL NUOVO CAMBIO – Samir Handanovic in Serie A, André Onana in Champions League. Finora sono state sempre queste le scelte di Simone Inzaghi e la situazione dovrebbe ripetersi anche oggi in Udinese-Inter. Non c’è una gerarchia del “portiere di campionato e portiere di coppa”, semplicemente per ora l’allenatore valuta partita per partita. Per Handanovic, secondo Tuttosport, il rientro è sicuro. Lo sloveno ritroverà lo stadio casa sua per sei stagioni: ha 212 presenze coi friulani nel 2004-2005 e dal 2007 al 2012.

Fonte: Tuttosport – S.T.