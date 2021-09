VIDEO – Torino-Lazio 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Lazio, posticipo della quinta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



ANCORA ALL’ULTIMO – Torino-Lazio 1-1 nel posticipo della quinta giornata di Serie A. Come l’anno scorso il Torino vede sfumare punti oltre il 90′ contro la Lazio. In avvio di partita rischia Vanja Milinkovic-Savic, con Ciro Immobile che prova il tiro da centrocampo ma non inquadra la porta. La Lazio fa però molta fatica, con José Manuel Reina costretto a un miracolo su Antonio Sanabria. Nemmeno qualche cambio deciso da Maurizio Sarri (ancora squalificato e in tribuna) modifica l’inerzia del match, quasi tutto da parte granata. Al 76′ il punteggio si sblocca, con un cross di Wilfried Singo che trova il colpo di testa vincente di Marko Pjaca, mal marcato da Manuel Lazzari. Per il croato è il secondo gol in sei giorni, dopo quello valso tre punti venerdì scorso col Sassuolo. Stavolta però non porta una vittoria, perché appena iniziato il recupero Koffi Djidji commette un fallo evitabilissimo su Vedat Muriqi e regala un rigore ai biancocelesti. L’ex Immobile non perdona la sua ex squadra, 1-1.

Video con gli highlights di Torino-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.