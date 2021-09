VIDEO – Sampdoria-Napoli 0-4, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Napoli, posticipo della quinta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



BIS CONCESSO – Sampdoria-Napoli 0-4 nel posticipo della quinta giornata di Serie A. Secondo poker esterno per il Napoli nel giro di tre giorni e i partenopei rimangono l’unica squadra a punteggio pieno. Victor Osimhen ha subito una chance in contropiede, ma lanciato in campo aperto tira addosso a Emil Audero. Un errore di Adrien Silva dà però una seconda opportunità al nigeriano: Osimhen scambia con Lorenzo Insigne e il suo destro è respinto da Emil Audero (in maniera molto maldestra) ben oltre la linea, 0-1 al 10′. La Sampdoria prova a reagire, soprattutto con Antonio Candreva, ma va solo vicina al pareggio. Il raddoppio è al 39′, con Hirving Lozano che appoggia per Insigne il cui tocco arretrato per Fabian Ruiz vale il sinistro dello 0-2. Secondo gol in tre giorni per lo spagnolo, già a segno a Udine. Il Napoli chiude i conti al 50′, con un tap-in di Osimhen su cross di Lozano. Lo stesso messicano serve a Piotr Zielinski la palla per il fortissimo tiro sotto la traversa del poker al 67′. Nel finale Osimhen manca la tripletta aprendo troppo il piatto destro davanti ad Audero.

Video con gli highlights di Sampdoria-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.