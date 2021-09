Serie A, la classifica aggiornata dopo la 5ª giornata: Inter, tutto confermato

Non ci sono particolari scossoni in classifica dopo il primo turno infrasettimanale di Serie A della stagione. Alla vittoria dell’Inter a Firenze martedì (in contemporanea con l’Atalanta, prossimo avversario sabato) rispondono il Milan ieri, il Napoli capolista e la Roma oggi.

Bologna-Genoa 2-2 49′ Hickey, 55′ Destro (G), 85′ rig. Arnautovic, 89′ rig. Criscito (G)

Atalanta-Sassuolo 2-1 3′ Gosens, 37′ Zappacosta, 44′ D. Berardi (S)

Fiorentina-Inter 1-3 23′ Sottil (F), 52′ Darmian, 55′ Dzeko, 87′ Perisic

Salernitana-Verona 2-2 7’, 29’ Kalinic (V), 45’ +2 Gondo, 76’ M. Coulibaly

Spezia-Juventus 2-3 28’ Kean, 33’ Gyasi (S), 49’ Antiste (S), 66’ Chiesa, 72’ de Ligt

Cagliari-Empoli 0-2 29’ Di Francesco, 68’ Stulac

Milan-Venezia 2-0 68’ Brahim Diaz, 82’ Theo Hernandez

Sampdoria-Napoli 0-4 10′, 50′ Osimhen, 39′ Fabian Ruiz, 59′ Zielinski

Torino-Lazio 1-1 76′ Pjaca, 91′ rig. Immobile (L)

Roma-Udinese 1-0 36′ Abraham

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 15

Inter 13

Milan 13

Roma 12

Atalanta 10

Fiorentina 9

Lazio 8

Bologna 8

Torino 7

Udinese 7

Empoli 6

Juventus 5

Sampdoria 5

Sassuolo 4

Verona 4

Genoa 4

Spezia 4

Venezia 3

Cagliari 2

Salernitana 1

PROSSIMO TURNO

SESTA GIORNATA SERIE A

Spezia-Milan sabato 25 settembre ore 15

Inter-Atalanta sabato 25 settembre ore 18

Genoa-Verona sabato 25 settembre ore 20.45

Juventus-Sampdoria domenica 26 settembre ore 12.30

Empoli-Bologna domenica 26 settembre ore 15

Sassuolo-Salernitana domenica 26 settembre ore 15

Udinese-Fiorentina domenica 26 settembre ore 15

Lazio-Roma domenica 26 settembre ore 18

Napoli-Cagliari domenica 26 settembre ore 20.45

Venezia-Torino lunedì 27 settembre ore 20.45