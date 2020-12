VIDEO – Torino-Bologna 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Marco Giampaolo Torino

Torino-Bologna, anticipo mattutino della tredicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



PARI FIRMATO DAGLI EX – Torino-Bologna 1-1 nell’anticipo mattutino della tredicesima giornata di Serie A. Il Torino muove la classifica ma non è certo un risultato che toglie i granata dalla zona retrocessione. Un errore in uscita di Lyanco regala palla a Mattias Svanberg, che non ci pensa due volte e fa partire un grandissimo destro sulla traversa: sfortunato il centrocampista svedese. I padroni di casa, che nel primo tempo perdono Federico Bonazzoli per infortunio, passano in maniera casuale al 69′ proprio col suo sostituto, Simone Verdi. L’ex batte una punizione da sinistra che sarebbe un cross, ma Angelo da Costa se la butta in porta da solo. Per la Lega Serie A è comunque gol di Verdi. Lyanco si riscatta evitando il pari a Rodrigo Palacio murando il suo tiro, ma al 78′ un filtrante pesca Roberto Soriano sul centro-destra e l’altro ex infila Vanja Milinkovic-Savic sotto le gambe. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.