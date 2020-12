VIDEO – Inter-Spezia 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Hakimi – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Spezia, match della tredicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



LA SESTA – Inter-Spezia 2-1 nella tredicesima giornata di Serie A. L’Inter vince la sesta partita consecutiva in campionato e resta in scia al Milan, staccando invece Napoli, Roma e Sassuolo. Primo tempo molto brutto dei nerazzurri, pericolosi quasi solo con una bella giocata di Ashley Young che chiama al riflesso Ivan Provedel. Dopo l’intervallo Antonio Conte toglie Roberto Gagliardini, uno dei peggiori, per Stefano Sensi e con più qualità la gara è in discesa. Questo anche perché, al 51′, Lautaro Martinez cambia gioco mandando in porta Achraf Hakimi, che si fa tutta la fascia palla al piede lasciando dietro Luca Mora e batte il portiere dello Spezia sul primo palo. Proprio Sensi crossa e trova sulla sua traiettoria il braccio di M’Bala Nzola in opposizione: l’arbitro Michael Fabbri lascia proseguire, il VAR interviene e fa giustizia con un rigore netto. Romelu Lukaku fa undici su undici dal dischetto con la maglia dell’Inter, 2-0 al 71′. Solo nel quarto minuto di recupero i liguri accorciano, con cross di Simone Bastoni per Roberto Piccoli indisturbato nell’area piccola. Per quest’ultimo è il primo gol in Serie A, ma il triplice fischio arriva pochi secondi dopo. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.