VIDEO – Torino-Atalanta 0-7, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Atalanta, anticipo della ventunesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-7: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



CHE GOLEADA! – Torino-Atalanta 0-7 nell’anticipo della ventunesima giornata di Serie A. L’Atalanta si rimette in corsa e lo fa a suo modo: dilagando. Dopo un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre i bergamaschi abbattono il Torino, contestatissimo dai suoi tifosi. Diego Laxalt al 17’ si fa scippare palla da José Luis Palomino sul fondo, l’argentino crossa per il solissimo Josip Ilicic che segna a porta vuota. Al 29’ corner da destra respinto al limite e Robin Gosens si coordina per uno splendido sinistro al volo. A un passo dall’intervallo Sasa Lukic mette la mano sulla spalla di Ilicic e lo sbilancia: rigore, trasforma Duvan Zapata e si va al riposo. Al 53’ fallo a centrocampo, il Torino lascia lì il pallone e Ilicic non si fa pregare: conclusione pazzesca col sinistro da oltre cinquanta metri all’incrocio, eurogol. Manco il tempo di riprendere e Ilicic fa tripletta, un minuto dopo su assist di Alejandro Gomez si ritrova solo in area e completa la sua serata magica. A un quarto d’ora dalla fine doppio giallo ad Armando Izzo, Torino in dieci: l’Atalanta non stava premendo ma dilaga. A poco meno di cinque minuti dalla fine Soualiho Meité regala palla a Rafael Toloi e lo abbatte: ancora rigore, stavolta segna Luis Fernando Muriel. Come prima si riparte e tempo un minuto arriva un altro gol, all’88’ il Papu serve ancora Muriel che incrocia per la doppietta. Si chiude con un’altra espulsione, di Lukic che falcia in maniera punitiva Gomez. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.