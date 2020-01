Cravero: “Reazione Inter? Io mi aspetto quella del Cagliari! Una qualitÃ ”

Cravero: “Reazione Inter? Io mi aspetto quella del Cagliari! Una qualità”

Cravero ha parlato di Inter-Cagliari in sede di commento su “DAZN”. L’ex calciatore e oggi commentatore si aspetta una reazione da parte dei sardi

COMMENTO – L’intervento di Roberto Cravero: «Il Cagliari è in leggero appannamento, devo dire che non me lo aspettavo perché lo avevo visto giocare bene. Avevo visto metter sotto l’Atalanta anche a Bergamo con una vittoria importante. Se vi aspettate la reazione dell’Inter io mi aspetto anche quella del Cagliari, è una squadra di qualità in mezzo al campo che ha buoni giocatori».