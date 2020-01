Pardo: “Inter lavoro straordinario, Eriksen ottimo affare! Conte e Marotta…”

Pardo, in sede di commento su “DAZN” al termine di Torino-Atalanta, si è espresso anche sull’Inter. Il giornalista, telecronista e conduttore ha elogiato il nuovo corso nerazzurro tra campo, mercato (Eriksen in testa) e società

ANALISI NERAZZURRA – Così Pierluigi Pardo: «L’Inter sta facendo un lavoro straordinario secondo me da un anno. Veramente, la mano di Beppe Marotta, di Piero Ausilio, decidete voi. Non sono così dentro alle dinamiche, però è una società che ha fatto scelte forti e che sostiene il suo allenatore. Poi è chiaro che Antonio Conte vorrebbe Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, li vorrebbe tutti perché lui punta sempre giustamente alla perfezione. Però mi sembra che l’Inter stia facendo tutto quello che può fare. Christian Eriksen in prospettiva è un grandissimo colpo, anche nell’immediato, e sta arrivando a una cifra molto buona considerando che sarebbe stato a parametro zero. Alla fine mi sembra un ottimo affare. Ashley Young è un giocatore di grande esperienza, bisogna capire dal punto di vista fisico come sta ma è di un livello altissimo. Le scelte sono state giuste, anche quelle dolorose come le partenze di tre giocatori in estate come Ivan Perisic, Mauro Icardi e Radja Nainggolan. Magari potevano lasciare qualche dubbio, in realtà invece era proprio la voglia di darsi delle regole chiare e precise e di avere un codice di comportamenti interni molto forti e precisi. Mi sembra che i risultati stiano arrivando, poi c’è la Juventus che è fortissima e la Lazio che è straordinariamente sorprendente. Vincere il campionato non è semplice, però tutto quello che può fare l’Inter e Conte mi sembra che lo stia facendo».