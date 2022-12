VIDEO – TG Inter-News: tutte le ultime notizie sul mondo nerazzurro | 6 dicembre 2022

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! In meno di 180 secondi il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Nella puntata odierna focus in particolare sugli aggiornamenti che arrivano in chiave Inter dai Mondiali in Qatar e dal Camerun per quanto riguarda Onana. Senza dimenticare gli aggiornamenti di mercato sui rinnovi di Skriniar e Dzeko e gli impegni a Malta, con le parole di Simone Inzaghi. In conduzione Romina Sorbelli.

TG IN NERAZZURRO – Proseguono i Mondiali in Qatar che si avviano verso i quarti di finale con tre giocatori dell’Inter impegnati. Nel frattempo i nerazzurri a Malta si preparano per la sfida contro il Red Bull Salisburgo, con anche le parole del tecnico Simone Inzaghi. Aggiornamenti intanto anche sul doppio rinnovo di Milan Skriniar ed Edin Dzeko.. Tutto questo nell’appuntamento odierno del TG Inter-News, condotto dalla nostra redattrice Romina Sorbelli. Di seguito il TG IN di martedì 6 dicembre 2022 pubblicato sulla Inter-News Web TV (iscriviti subito!).

TG Inter-News su sito, app e social: tutte le info

