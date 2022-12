Inter, ai Mondiali un venerdì a tinte nerazzurre: uno sicuro in semifinale

Si gioca questa sera l’ultimo degli ottavi di finale dei Mondiali, tra Portogallo e Svizzera. Da venerdì, poi, inizieranno i quarti di finale. Una giornata tutta a tinte nerazzurre quella proprio di venerdì sera, con tutti e tre i giocatori dell’Inter rimasti impegnati. Con uno di questi che si qualificherà sicuramente per la semifinale.

VENERDÌ NERAZZURRO – Venerdì sarà una giornata dei Mondiali tutta a tinte nerazzurre. I tre giocatori dell’Inter rimasti, infatti, saranno tutti impegnati nei primi due quarti di finale di Qatar 2022. A partire da Marcelo Brozovic, che con la Croazia affronterà il Brasile in una sfida complicatissima alle 16 italiane. A seguire, ore 20, si affronteranno l’Olanda di Denzel Dumfries e l’Argentina di Lautaro Martinez faccia a faccia. Con uno dei due che sicuramente rappresenterà i nerazzurri in semifinale. Inter-News.it seguirà entrambe le partite: seguiteci anche sul nostro canale YouTube (iscriviti QUI) per non perdervi nessun contenuto. Comprese le dirette di un venerdì a tinte nerazzurre.