Hakimi e Perisic, volano anche gli ex Inter… Ma quanti ricordi dolorosi!

È indubbiamente un Campionato Mondiale, questo in Qatar, contraddistinto dai colori dell’Inter. Sia per gli attuali giocatori ancora presenti nella competizione, sia per due grandi ex che si sono resi protagonisti in questi ottavi di finale. Ovvero Achraf Hakimi e Ivan Perisic.

RICORDI DOLOROSI – Non si può che essere felici per Achraf Hakimi e Ivan Perisic che, chi più a lungo e chi (purtroppo) meno, all’Inter hanno dato tanto. Due protagonisti di questi ottavi di finale dei Mondiali, con il croato che ha trovato la decisiva rete dell’1-1 contro il Giappone e il marocchino che ha segnato il rigore decisivo per una storica qualificazione. Due ex nerazzurri che si stanno ancora dimostrando grandi, lasciando tanti ricordi dolorosi ai tifosi dell’Inter che hanno avuto la fortuna di goderseli entrambi. E che ora si possono consolare con gli altri tre nerazzurri presenti ancora nella competizione (vedi focus). Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic e Denzel Dumfries che contro gli Stati Uniti è stato nettamente il migliore in campo.