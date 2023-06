VIDEO – Tanti auguri Wesley Sneijder: tutti i suoi gol con l’Inter

Wesley Sneijder, storico numero 10 dell’Inter del Triplete, compie oggi 39 anni. Ripercorriamo l’esperienza nerazzurra dell’olandese, contraddistinta da 22 gol complessivi.

DIECI ETERNO – Wesley Sneijder è uno dei simboli della storia recente dell’Inter. E il suo nome sarà sempre legato alla magnifica stagione del Triplete, il 2009/10. L’olandese arrivò a Milano proprio all’inizio di quell’anno, pochissimi giorni prima del derby di andata contro il Milan (29 agosto 2009). José Mourinho lo schierò subito dal 1′, e il nuovo numero 10 dell’Inter sembrava essere alla sua centesima presenza a San Siro. Inizia così la splendida storia di Sneijder in nerazzurro, che dura forse troppo poco. Tre stagioni e mezza, dall’agosto 2009 al gennaio 2012, 116 presenze, 22 gol e 6 trofei. Lo Scudetto, la Coppa Italia e la Champions League del 2009/10. La Supercoppa Italiana, la Coppa Italia e la Coppa del mondo per club la stagione successiva. Una storia breve, bruciante, infiammata dai lampi di qualità del calcio di Sneijder. Che oggi compie 39 anni, essendo nato il 9 giugno 1984 a Utrecht. E, per celebrarlo, andiamo a rivedere tutte le sue reti in nerazzurro. Dal primo in assoluto, il colpo di biliardo contro l’Udinese del 3 ottobre 2009. Fino all’ultimo, un tap in contro il Pescara il 26 agosto 2012. Tanti auguri Wesley, eterno numero 10 dell’Inter!

Video di ogni gol di Wesley Sneijder con la maglia dell’Inter, pubblicato dal canale YouTube ufficiale del club nerazzurro