VIDEO – Spezia-Genoa 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Davide Ballardini Spezia-Genoa

Spezia-Genoa, match della quattordicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



LA CURA FUNZIONA – Spezia-Genoa 1-2 nella quattordicesima giornata di Serie A. Il quarto debutto di Davide Ballardini da allenatore del Genoa vale la prima vittoria esterna dei rossoblù in campionato. Dopo dieci minuti in vantaggio ci va lo Spezia, con un cross di Emmanuel Gyasi per la girata di M’Bala Nzola che vale l’1-0. Tempo sei minuti e ha già pareggiato il Grifone, con un assist di Goran Pandev per Mattia Destro al terzo gol in appena sette giorni. Incredibile il rigore non dato a Valon Behrami, che entra in area e viene abbattuto da Claudio Terzi. L’arbitro Davide Massa lascia proseguire, ma il VAR lo richiama inevitabilmente per cambiare la descrizione. Dal dischetto va capitan Domenico Criscito, Ivan Provedel intuisce ma non basta: 1-2 al 73′ e primo gol del difensore in stagione. Sfiora il pareggio Paolo Bartolomei, ma il suo tiro esce di pochissimo a un passo dall’incrocio. Gianluca Scamacca, partito dalla panchina, in campo aperto non riesce a superare Provedel sprecando il tris che comunque non crea danni. Rossoblù a -1 dalla zona salvezza. Di seguito il video con la sintesi di Spezia-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.