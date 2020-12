VIDEO – Sampdoria-Sassuolo 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Domenico Berardi Spezia-Sassuolo

Sampdoria-Sassuolo, match della quattordicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



QUARTO POSTO RIPRESO – Sampdoria-Sassuolo 2-3 nella quattordicesima giornata di Serie A. Il Sassuolo scavalca Juventus e Napoli, andando alla sosta natalizia in zona Champions League. Dopo una minima frenata nell’ultimo mese i neroverdi si ritrovano a Marassi, dove colpiscono dopo neanche due minuti. Su sbavatura in uscita di Lorenzo Tonelli filtrante di Jérémie Boga per Francesco Caputo prolungato verso Hamed Junior Traoré, che non perdona l’errore blucerchiato. Pareggio della Sampdoria dopo dieci minuti della ripresa, con un destro secco dal limite di Fabio Quagliarella. È però solo un’istante, perché un minuto dopo Domenico Berardi va via a Omar Colley, sul suo tiro para Emil Audero ma il pallone gli rimbalza addosso e diventa un assist per Francesco Caputo, che torna al gol dopo due mesi esatti per i tanti problemi fisici. Berardi il gol lo trova al 58′, dopo un tiro di Boga respinto corto da Audero e non rinviato da Tommaso Augello. Entra Keita Baldé Diao, con tanta voglia di fare, e all’84’ segna col destro su corner di Antonio Candreva. Ma poi proprio Keita si fa cacciare per un fallaccio su Traoré e per la Sampdoria non c’è più molto per evitare il KO. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.