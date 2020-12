VIDEO – Bologna-Atalanta 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

203411115 | © Agenzia LiveMedia

Bologna-Atalanta, match della quattordicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



RIMONTATI – Bologna-Atalanta 2-2 nella quattordicesima giornata di Serie A. L’Atalanta butta via un comodo doppio vantaggio e manca la possibilità di avvicinare la zona Champions League. Jerdy Schouten affonda la gamba su dribbling di Josip Ilicic e commette rigore, trasforma Luis Fernando Muriel. Passa un minuto e al 23′ il colombiano ha già raddoppiato, su cross di Ilicic respinto raccoglie palla e dopo essere passato in mezzo a due calcia al volo. Sembra tutto facile per l’Atalanta, con Ilicic che sfiora il tris di destro e Robin Gosens che lo manca di sinistro. Un Bologna fin lì poco reattivo torna in partita al 73′, con filtrante per Takehiro Tomiyasu che scavalca in pallonetto Pierluigi Gollini. All’82’ arriva anche il pareggio: corner prolungato sul secondo palo e colpo di testa vincente nell’area piccola di Nehuén Paz. Sono due difensori a la sconfitta a Sinisa Mihajlovic. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.