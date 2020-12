VIDEO – Udinese-Benevento 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Filippo Inzaghi Benevento

Udinese-Benevento, match della quattordicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



METÀ CLASSIFICA – Udinese-Benevento 0-2 nella quattordicesima giornata di Serie A. Il Benevento ferma la serie positiva dell’Udinese, imbattuta dall’1 novembre, e continua la sua ascesa in classifica. La prima chance ce l’ha Kevin Lasagna, dopo essersi sbloccato domenica, ma manda alto col sinistro da buona posizione. Così al 9′ la palla buona la sfrutta Gianluca Caprari, che dal limite fa partire un rasoterra angolato che vale lo 0-1. Rischia tantissimo Lorenzo Montipò, che perde palla attaccato da Ignacio Pussetto, ma Lasagna a porta vuota non trova lo specchio. Discorso chiuso al 77′, quando Caprari serve nello spazio Gaetano Letizia che entra in area dalla destra e da posizione defilata spara un gran tiro sotto la traversa, 0-2. Il montante lo colpisce invece in pieno Rodrigo de Paul, su punizione, coi friulani che non riescono a tornare in partita. E i sanniti a Natale si regalano il decimo posto. Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Benevento dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.