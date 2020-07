VIDEO – SPAL-Udinese 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

SPAL-Udinese, match della trentunesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-3. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara.



POSIZIONI DEFINITE – SPAL-Udinese 0-3 nella trentunesima giornata di Serie A. L’Udinese si riscatta dopo aver concesso il pari al Genoa al 96′ e mette otto punti fra sé e la zona retrocessione, con lo scontro diretto a favore, che a sette giornate dal termine vogliono dire quasi salvezza. La SPAL, ormai spacciata, dà resistenza minima e crolla già al 18′: cross di Jens Stryger Larsen mal respinto da Kevin Bonifazi, si coordina Rodrigo de Paul e la sua conclusione dal limite vale il vantaggio. Lo stesso argentino, al 35′, avvia un contropiede e si fa metà campo senza opposizione, prova a calciare da fuori e una deviazione rende il pallone perfetto per Stefano Okaka, che deve solo correggere la traiettoria per raddoppiare. Tutto in discesa per l’Udinese. La ripresa non vede particolari situazioni interessanti, fino al tris a dieci minuti dal termine. È Kevin Lasagna a chiudere le marcature, su suggerimento di Seko Fofana, saltando Karlo Letica e segnando da posizione defilata. Di seguito il video con la sintesi di SPAL-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.