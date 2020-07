Mauro: “Inter Women, voglio vincere qualcosa! Qui già a casa”

Ilaria Mauro è una delle nuove ragazze che fanno parte di Inter Women, attesa dalla seconda stagione in Serie A Femminile. Parlando a Inter TV ha dato le sue sensazioni sull’inizio degli allenamenti agli ordini di Sorbi, già suo tecnico in Nazionale.

NUOVO ACQUISTO – Ilaria Mauro commenta l’arrivo in nerazzurro: «Sono molto felice di essere qua, onorata di vestire questi colori. Vorrei vincere qualcosa qui all’Inter. L’inizio è andato molto bene: c’è stato il primo allenamento in gruppo per noi, dopo mesi di allenamenti a casa, e siamo contente. Alla fine sono già a casa mia, sono stata accolta benissimo: non solo da chi mi conosceva da anni, come il mister Attilio Sorbi che ho avuto in Nazionale, Stefania Tarenzi e Gloria Marinelli, ma anche dalle altre ragazze. Ho visto un gruppo giovane e molto preparato, possiamo fare bene quest’anno».