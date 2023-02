VIDEO – Skriniar presente al derby! Ufficiale il rinnovo di Darmian – TG Inter-News 2 febbraio 2023

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. L’Inter continua il lavoro di avvicinamento alla sfida contro il Milan, con Brozovic ed Handanovic tornati a lavorare in gruppo. Un match che vedrà anche il ritorno fra i convocati di Skriniar, dopo le recenti vicende legate al suo addio. Vicende di cui ha parlato anche Marotta al termine di Inter-Atalanta

TG IN NERAZZURRO −L’Inter si avvicina al derby contro il Milan con due buone notizie: Handanovic e Brozovic sono tornati a lavorare in gruppo. Della partita sarà anche Skriniar, che tornerà fra i convocati dopo le recenti vicende legate al mancato rinnovo con l’Inter. Il difensore ha garantito massimo impegno sino al termine della stagione. Della vicenda ha parlato Marotta, nel post-partita di Inter-Atalanta. Lo slovacco non sarà però il capitano, la fascia passa a Lautaro Martinez. L’argentino è, inoltre, fra i candidati per il premio di “Miglior giocatore del mese di gennaio” per l’EA Sport. Spazio anche alla situazione in casa Milan e al rinnovo di Darmian. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra redattrice Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN di giovedì 2 febbraio pubblicato sulla nostra Web TV (iscriviti subito!).

SEGUICI OVUNQUE – Sei interessato a 360° al mondo nerazzurro? Vuoi supportarci? Allora non perdere nessuna edizione del TG IN nerazzurro e nessun video in diretta sul nostro canale YouTube ma non solo. Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), seguici sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. Ci trovi su Facebook (segui la pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale).