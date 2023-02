Bennacer, arriva l’esito degli esami: Pioli lo perde per il Derby Inter-Milan!

Ismael Bennacer non farà parte di Inter-Milan. Adesso è ufficiale. L’esito degli esami ha dato brutti riscontri per Stefano Pioli. L’algerino non ci sarà domenica

OUT − Bennacer salta Inter-Milan di domenica 5 febbraio. La risonanza magnetica ha evidenziato una lesione muscolare entità al bicipite femorale della gamba sinistra. Le sue condizioni verranno rivalutate la settimana prossima. Pioli spera di recuperarlo per il match d’andata di Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte.