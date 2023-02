Costacurta: «Milan, derby con l’Inter arriva nel momento giusto! Skriniar…»

Alessandro Costacurta, in collegamento con Sky Sport 24, ha parlato di Inter-Milan, derby in programma domenica sera. L’ex difensore analizza il momento delle due squadre. Un commento, inoltre, sulla vicenda Skriniar

DIFFICOLTA’ – Costacurta parla a proposito di Inter-Milan: «Derby? Le ultime sei partite del Milan sono lì a dimostrare che il periodo è drammatico. La partita con l’Inter arriva nel momento giusto. Io ho fatto tanti derby e ne ho persi tanti da favorito. Il Milan si può attaccare a questa “tradizione”. Il più bello per me l’ho vinto dopo una brutta sconfitta a Perugia. Il Milan ha possibilità di riprendersi tutto. Cambi di Pioli per il Derby? Non è rischioso, credo siano abituati a sistemi diversi. E lo spirito a cui si deve affidare il Milan. Per il resto la tattica aiuta. Io credo abbiano bisogno di ritrovare solidità difensiva, in attacco col Sassuolo hanno creato ma credo sia la fase difensiva sia il vero problema. Portare tre centrocampisti è un segno di una scelta di quel tipo».

COMPLICATO – Costacurta commenta la vicenda relativa a Skriniar: «Fino ad ora io penso fosse l’unico a sapere che sarebbe andato via. Mi aspetto che continui con l’alto rendimento mostrato nei primi sei mesi. Ma San Siro può essere crudele: dipende dai risultati dell’Inter e da come giocherà. Una situazione complicata, il pubblico di San Siro è meraviglioso ma esigente. Ma fino ad ora, pur sapendo che sarebbe andato via, è stato il miglior difensore del campionato italiano».