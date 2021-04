VIDEO – Sassuolo-Sampdoria 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Sampdoria, anticipo della trentatreesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



LA PRODEZZA – Sassuolo-Sampdoria 1-0 nell’anticipo della trentatreesima giornata di Serie A. Il Sassuolo batte anche la Sampdoria e va all’inseguimento della Roma, settima a +3 e in campo oggi a Cagliari. Il primo ad andare vicino al gol è Jakub Jankto, che dopo dodici minuti in scivolata su tiro-cross di Keita Baldé Diao colpisce il palo. Poco dopo sponda di Omar Colley, ma salva Vlad Chiriches quasi sulla linea. Al 26’ a segno va Hamed Junior Traoré, ma è in fuorigioco al momento dell’assist (peraltro quasi casuale). L’equilibrio resta tale fino al 69’, quando arriva la magia che la sblocca: cross di Manuel Locatelli, Colley di testa alza un campanile e Domenico Berardi nell’area piccola si inventa una magnifica rovesciata per fare 1-0. Quinto gol nelle ultime quattro partite per l’attaccante calabrese, sempre più decisivo. Sampdoria priva di Fabio Quagliarella, fuori per infortunio, e spuntata. A due minuti dal 90’, però, sponda di Keita e tiro di Antonino La Gumina murato dall’ex Gian Marco Ferrari: i blucerchiati chiedono rigore, ma il braccio è attaccato al corpo. Nel recupero salvataggio di Chiriches su Keita, poi il fischio finale. C’è anche il Sassuolo nella corsa per l’Europa, complice la quarta vittoria di fila. Di seguito il video con la sintesi di Sassuolo-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.