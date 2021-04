Riccardo Trevisani vede una maglia già assegnata a Barella per gli Europei, in programma ormai fra meno di due mesi. Il giornalista, nel corso di “Sky Saturday Night”, analizza il centrocampo che avrà a disposizione Mancini.

I MIGLIORI – Per Riccardo Trevisani uno degli indispensabili nell’Italia di Roberto Mancini agli Europei sarà Nicolò Barella: «Titolare? Secondo me indiscutibilmente. Io credo che ci sarà anche lì, come sugli esterni c’è una maglia in più, anche a centrocampo c’è una maglia in più. Perché io penso che Manuel Locatelli, Marco Verratti, Jorginho e Barella più di tre non vadano in campo. Quindi uno rimane fuori: io continuo a pensare che come centrale Locatelli sia il centrocampista italiano più forte, che Barella sia la mezzala più forte e che Verratti sia la mezzala più tecnica. Alla fine, nella mia idea, io metterei fuori Jorginho. Ma mi rendo conto che non lo mette fuori Maurizio Sarri, non lo mette fuori Mancini e non lo mette fuori nessuno: evidentemente…»