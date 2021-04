Ranieri: «Sampdoria, ora Roma e Inter tremende. Ma no bandiera bianca»

Ranieri è uscito sconfitto da Sassuolo-Sampdoria di questa sera (vedi articolo). L’allenatore blucerchiato, in conferenza stampa, ha parlato delle prossime due partite contro Roma e Inter, ritenendole difficili ma volendo un altro buon risultato.

TENTATIVO – La Sampdoria è l’ultima squadra che ha battuto l’Inter in Serie A, 2-1 lo scorso 6 gennaio. Claudio Ranieri, dopo la sconfitta col Sassuolo, punta le prossime due gare: «Non alziamo bandiera bianca. Lotteremo: ci saranno adesso altre due partite tremende, come Roma e Inter. Poi ce ne saranno altre tre sempre difficili (Spezia, Udinese e Parma, ndr), però ho chiesto alla squadra la motivazione di fare ventisei punti all’andata e ventisei punti al ritorno. Non ci riusciremo? Vedremo, ma usciamo dal campo all’ultima partita a testa alta che abbiamo fatto il massimo».