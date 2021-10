VIDEO – Sassuolo-Inter, l’ultimo precedente: vittoria senza appello al Mapei

In attesa di Sassuolo-Inter di domani, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre al Mapei Stadium di Reggio Emilia, terminato con il punteggio di 0-3 in favore dei nerazzurri.

ULTIMO PRECEDENTE – Il 28 novembre 2020 al Mapei Stadium va in scena Sassuolo-Inter, l’ultimo precedente giocato a Reggio Emilia dalle due squadre. Come lo scorso anno, una sfida da giocare subito dopo un punteggio deludente in una gara di Champions League. Nello specifico, lo scorso anno fu dopo la sconfitta contro il Real Madrid e fu necessaria per riscattarsi. A sbloccare la gara ci pensa dopo pochi minuti Alexis Sanchez, dopo una giocata di Lautaro Martinez propiziata anche da un errore di Vlad Chiriches. Il difensore rumeno sarà decisivo anche nel gol dello 0-2, che arriva al 14′ proprio su una sua sfortunata autorete. Nella ripresa arriva poi anche il sigillo che chiude definitivamente i giochi, grazie a un destro vincente di Roberto Gagliardini.

GOL E HIGHLIGHTS – Riviviamo insieme – grazie al canale YouTube ufficiale dell’Inter – l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e appena raccontato, in attesa della partita di domani sera alle 20.45.