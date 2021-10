Sassuolo-Inter, sono i 24 convocati di Dionisi: la lista completa

L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha diramato la lista dei convocati per Sassuolo-Inter di domani sera, valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico ha convocato 24 giocatori per la sfida di domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

SETTIMA GIORNATA − Domani ci sarà Sassuolo-Inter, gara valida per la settima giornata di Serie A. Il tecnico dei neroverdi, Alessio Dionisi ha diramato la lista dei suoi convocati. Nessuna sorpresa per la squadra, al gran completo in vista della partita in programma alle 20.45 di domani sera.

Sassuolo-Inter, i convocati di Alessio Dionisi

Portieri: Consigli, Pegolo, Satalino.

Difensori: Ayhan, Chiriches, Goldaniga, Ferrari, Kyriakopoulos, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan.

Centrocampisti: Djuricic, Frattesi, Harroui, Henrique, Lopez, Magnanelli, Traoré.

Attaccanti: Berardi, Boga, Defrel, Raspadori, Scamacca.