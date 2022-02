VIDEO – Salernitana-Spezia 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Spezia, posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



PARI DIVERTENTE – Salernitana-Spezia 2-2 nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. Succede tutto nel primo tempo e su calcio piazzato: una squadra segna da punizione, l’altra da rigore. La Salernitana è rivoluzionata da com’era prima della sosta, con Stefano Colantuono che schiera undici giocatori su undici diversi dalla precedente partita. Fra questi diversi acquisti del mercato invernale e Simone Verdi, che tempo tre minuti e sblocca l’incontro (all’esordio) con una gran punizione da venti metri. Poco dopo intervento di un altro debuttante in granata, Federico Fazio, su Martin Erlic nell’altra area. È rigore per lo Spezia, ma deve darlo il VAR: lo trasforma Rey Manaj al 12′. Altra punizione per la Salernitana (16′) e nuovo gol di Verdi, strepitoso nel calciare stavolta da trenta metri e superare di nuovo il portiere dello Spezia Ivan Provedel. Non è però finita, perché un altro alla prima coi campani (Lys Mousset) fa fallo di mano in area (una parata…) e l’arbitro deve ancora andare al monitor per dare rigore. Cambia il rigorista per gli ospiti, va Daniele Verde ma il risultato è sempre gol, 2-2 al 30′. Nella ripresa continuano le occasioni, ma di gol non ce ne sono altri. Punto che sta meglio allo Spezia, mentre i padroni di casa restano ultimi e staccati dalla zona salvezza.

Video con gli highlights di Salernitana-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.