Pieri: «L’1-1 di Inter-Milan? Regolare, Giroud non fa fallo su Sanchez»

L’ex arbitro Tiziano Pieri, durante la trasmissione Calcio Totale su Rai Sport +, ha effettuato la moviola del derby sull’episodio Giroud-Sanchez che ha portato al pareggio dei rossoneri in Inter-Milan.



LA MOVIOLA − L’ex arbitro Tiziano Pieri analizza il primo gol ospite in Inter-Milan. Per lui ha fatto bene Marco Guida a far proseguire l’azione: «L’episodio del primo gol del Milan parte dal contrasto fra Olivier Giroud e Alexis Sanchez. Da alcune angolazioni possono nascere dei dubbi, ma per me è una contesa del pallone. Giroud tocca il pallone. C’è uno scontro ma lui va sul pallone, Sanchez se lo allunga ma Giroud non fa niente per fare fallo».