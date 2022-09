VIDEO – Salernitana-Lecce 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Lecce, anticipo della settima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



PRIMA GIOIA – Salernitana-Lecce 1-2 nell’anticipo della settima giornata di Serie A. Il Lecce, fra campionato e Coppa Italia, non era ancora riuscito a vincere. Ce l’ha fatta all’Arechi, sorprendendo la Salernitana che era imbattuta dall’esordio con la Roma. Miglior inizio da parte dei campani, con un gol annullato a Lassana Coulibaly per fuorigioco. Serataccia invece per Pasquale Mazzocchi, forse troppo acceso per la prima convocazione con l’Italia (vedi articolo): il laterale ha la palla dell’1-0 ma di testa non inquadra lo specchio da due passi. Poco dopo sbaglia una giocata, Morten Hjulmand verticalizza lanciando Assan Ceesay che salta Luigi Sepe e da posizione defilata fa 0-1 al 43′. Secondo gol in questa Serie A per lui, dopo quello all’Inter. La Salernitana pareggia grazie a un regalo del Lecce, che al 55′ su angolo a uscire realizza un goffissimo autogol con Joan Gonzalez che svirgola. Errore non pagato dai salentini, che trovano in Gabriel Strefezza l’arma dalla panchina. Il brasiliano, in campo dal 78′, cinque minuti dopo riceve sul centro-sinistra al limite, salta un uomo e con uno splendido destro piazza il pallone all’angolino. E i tre punti vanno al Lecce.

Video con gli highlights di Salernitana-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.