Udinese-Inter, mezza squadra diversa! A centrocampo almeno tre ‘nuovi’ – CdS

Ampio “turnover” non solo in difesa (vedi QUI), ma anche a centrocampo rispetto l’ultima sfida giocata in UEFA Champions League contro il Viktoria Plzen. Secondo il Corriere dello Sport, difatti, nella linea di centrocampo cambieranno almeno 2-3 elementi.

NUOVI CAMBI – L’Inter torna a giocare domenica 18 settembre alle 12:30 nella difficile trasferta contro l’Udinese alla Dacia Arena. Al di là dei cambi previsti come il ritorno di Samir Handanovic e Lautaro Martinez in attacco, come per Francesco Acerbi sarà difficile vedere anche Robin Gosens sulla fascia sinistra. Simone Inzaghi è pronto a cambiare un’altra volta entrambe le fasce, con l’inserimento di Federico Dimarco sulla fascia sinistra e Matteo Darmian a destra al posto di Denzel Dumfries. Roberto Gagliardini, invece, è attualmente in vantaggio per prendere il posto dell’infortunato Hakan Calhanoglu, completando così il reparto con Nicolò Barella e Marcelo Brozovic.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno