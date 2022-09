Inter, Inzaghi ne cambia altri 5-6! In difesa torna Handanovic e non solo – CdS

Anche in Udinese-Inter, Simone Inzaghi cambierà tanto diverso l’ultima sfida. Secondo il Corriere dello Sport, difatti, saranno circa 5-6 elementi diversi rispetto il Viktoria Plzen. Tra questi in difesa anche Samir Handanovic, ma non solo.

TANTI CAMBI – Inzaghi anche in Udinese-Inter confermerà la linea guida scelta quest’anno, cioè una gestione dei cambi sicuramente più elastica rispetto la passata stagione (vedi QUI). In tutto saranno circa 5-6 i cambi che il tecnico effettuerà, due in particolare in difesa, con il ritorno di Samir Handanovic e non solo. In difesa, difatti, il tecnico torna a schierare Stefan de Vrij al centro della difesa. Difficile rivedere Francesco Acerbi dopo il debutto assoluto con la maglia dell’Inter appena tre giorni fa in campo e per novanta minuti. Completano il reparto difensivo Alessandro Bastoni e Milan Skriniar.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno