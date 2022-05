VIDEO – Roma-Bologna 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Roma-Bologna, posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



LA STRISCIA CONTINUA – Roma-Bologna 0-0 nel posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Il Bologna porta a sei la serie di risultati utili consecutivi, non gli capitava da ben dieci anni. La Roma fa turnover in vista del ritorno delle semifinali di UEFA Europa Conference League col Leicester City, in programma giovedì sera. Mossa che non paga particolarmente, anche se Lukasz Skorupski è bravo su un diagonale di Nicolò Zaniolo e successivamente un sinistro potente di una delle novità, Carles Pérez. Bene anche l’altro portiere Rui Patricio, su un tiro a botta sicura di Riccardo Orsolini. Ancora Skorupski (un ex) protagonista a inizio ripresa, con un miracolo su colpo di testa da angolo di Gianluca Mancini. José Mourinho prova a risistemare le cose con quattro cambi tutti in una volta, ma non ce la fa. Anzi: è Rui Patricio a negare a Lorenzo De Silvestri lo 0-1 su una deviazione ravvicinata di testa. Nel recupero la palla buona capita a Lorenzo Pellegrini che di destro manda alto, poi Musa Barrow prende la traversa ma l’assistente alza la bandierina. Il fuorigioco tuttavia non c’era, avesse segnato il VAR avrebbe convalidato ed è quindi un gol divorato in piena regola.

Video con gli highlights di Roma-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.