Barella tiene in apprensione Inzaghi, ecco cosa filtra ad Appiano Gentile

Barella tiene in apprensione Inzaghi dopo l’infortunio di gioco in Udinese-Inter, con tanto di sostituzione. Ecco le sensazioni riguardo il suo problema al ginocchio, secondo quanto riportato da Sky Sport.

NESSUN ESAME – Nicolò Barella ieri praticamente al termine della partita è stato costretto comunque al cambio (considerando soprattutto i cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro), per un problema al ginocchio. Il centrocampista italiano è uscito fuori dal campo zoppicando. Secondo quanto riportato da Sky Sport, filtra ottimismo ad Appiano Gentile per quanto riguarda le sue condizioni. Come già ribadito ieri da Simone Inzaghi, dovrebbe trattarsi solo di una forte contusione, tant’è che al momento non sono previsti esami strumentali. Dunque potrebbe anche solo bastare un po’ di riposo.