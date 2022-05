De Grandis: «Scudetto? Milan è la squadra con più personalità in Serie A!»

De Grandis, opinionista dagli studi di Sky Sport, ha parlato della lotta scudetto in Serie A elogiando però in particolare le caratteristiche del Milan, mettendo un attimo da parte l’Inter.

CORSA SCUDETTO – Stefano De Grandis dagli studi di Sky ha detto la sua riguardo la corsa scudetto, elogiando unicamente il Milan e i presunti meriti: «Secondo me il momento più importante per il Milan sono stati i due gol di Olivier Giroud nel derby perché c’è stata una sterzata, lo scudetto era praticamente cucito sulla maglia dell’Inter. L’Inter poi ha recuperato questi punti persi, ma ha dato grande forza mentale al Milan per continuare a fare bene. Dal punto di vista della personalità, la squadra rossonera è forse la squadra migliore perché ha delle risorse interne che forse le altre non hanno».