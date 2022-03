VIDEO – Napoli-Milan 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Milan, posticipo della ventottesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



TRIPLO RIMPALLO PER IL PRIMATO – Napoli-Milan 0-1 nel posticipo della ventottesima giornata di Serie A. Come nel derby con l’Inter è Olivier Giroud a decidere lo scontro diretto, in maniera sporca, e far volare il Milan. In avvio grosse proteste rossonere, per un contatto appena dentro l’area fra Kalidou Koulibaly e Ismael Bennacer sul quale Daniele Orsato fa proseguire. Succede lo stesso pure dall’altra parte, per un intervento di Fikayo Tomori ai danni di Victor Osimhen sula linea di fondo. Non è certo un Napoli spumeggiante, come spesso accade nei big match per Luciano Spalletti. Al 49′ paga: punizione da destra, primo rimpallo a favorire Franck Kessié, secondo rimpallo per Davide Calabria e tiraccio destinato fuori di molto che Giroud corregge in rete come nell’1-1 del derby. A Osimhen la chance per il pareggio, sul suo destro dal limite Mike Maignan è attento. Ma il Milan soffre relativamente e sfiora anzi il raddoppio con Ismael Bennacer (bella parata di David Ospina). L’unica volta che il Napoli va vicino a riprendere la partita è con un sinistro di Adam Ounas a lato, poi poco altro e Theo Hernandez nel finale impegna ancora Ospina, che alza sopra la traversa un contropiede divorato da Alexis Saelemaekers in pieno recupero. Rossoneri di nuovo a +2 sull’Inter con una partita in più.

Video con gli highlights di Napoli-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.