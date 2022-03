Inter, andamento dei prestiti: ritorno di Esposito, Dalbert male

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni nel turno appena terminato, con Esposito finalmente protagonista mentre Dalbert no.

RIEPILOGO PRESTITI – Il weekend dei prestiti dell’Inter sparsi per Italia ed Europa porta i colori del Basilea. Perché nello 0-2 rifilato al Losanna c’è la firma di entrambi i giovani nerazzurri in prestito in Svizzera. Sia Darian Males sia Sebastiano Esposito partecipano alla sfida subentrando dalla panchina, con l’attaccante che al 93′ serve l’assist per il gol del centrocampista, che chiude il punteggio. In Italia rimane invece a secco Andrea Pinamonti, mentre non fa più notizia l’astinenza di Samuele Mulattieri (a oltre quattro mesi senza gol). Male infine Dalbert che, dopo una serie di prestazioni positive, finisce nel tritacarne della Lazio, che batte 0-3 il Cagliari.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

STEFANO SENSI (C) – Udinese-Sampdoria 2-1: titolare, sostituito al 77′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Genoa-Empoli 0-0: non convocato

DALBERT HENRIQUE (D) – Cagliari-Lazio 0-3: titolare, sostituito al 77′

ANDREA PINAMONTI (A) – Genoa-Empoli 0-0: titolare, 90′ in campo

EDDIE SALCEDO (A) – Juventus-Spezia 1-0: non convocato

EDOARDO VERGANI (A) – Inter-Salernitana 5-0: non convocato

VALENTINO LAZARO (C) – Portimonense-Benfica 1-2: in panchina

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Losanna-Basilea 0-2: in panchina, subentra all’83’, 1 assist

DARIAN MALES (C) – Losanna-Basilea 0-2: in panchina, subentra al 58′, 1 gol

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Lens-Brest 0-1: titolare, 90′ in campo

MARTIN SATRIANO (A) – Lens-Brest 0-1: titolare, sostituito all’84’

SAMUELE MULATTIERI (A) – Crotone-Alessandria 0-0: in panchina, subentra al 79′

MICHELE DI GREGORIO (P) – Cittadella-Monza 1-2: titolare, 90′ in campo

LORENZO PIROLA (D) – Cittadella-Monza 1-2: non convocato

GAETANO ORISTANIO (A) – VVV Venlo-FC Volendam 0-0: titolare, sostituito al 70′

FILIP STANKOVIC (P) – VVV Venlo-FC Volendam 0-0: non convocato

TIBO PERSYN (C) – KMSK Deinze-KVC Westerlo 1-2: non convocato