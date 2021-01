VIDEO – Napoli-Fiorentina 6-0, Serie A: gol e highlights della partita

Lorenzo Insigne Crotone-Napoli

Napoli-Fiorentina, anticipo mattutino della diciottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 6-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



GIOCANO A TENNIS – Napoli-Fiorentina 6-0 nell’anticipo mattutino della diciottesima giornata di Serie A. Il Napoli si prepara alla Supercoppa Italiana di mercoledì con la Juventus dilagando. Alla prima occasione Fiorentina già sotto: su cross da destra Andrea Petagna non riesce a girarsi ma è bravo a servire arretrato Lorenzo Insigne che piazza l’1-0. I viola sfiorano il pari, con un cross di Cristiano Biraghi deviato da Diego Demme con una traiettoria particolare sulla traversa. E David Ospina, alla mezz’ora, fa un miracolo su Franck Ribéry. Tante occasioni viola, ma al 36′ raddoppia il Napoli: secondo assist di Petagna, che serve al centro Demme per la scivolata vincente. Da qui inizia la valanga, con Insigne che due minuti dopo va via a tre avversari e serve un assist geniale per Hirving Lozano, che firma il 3-0. Gol molto simile a quelli che faceva il grande ex José Maria Callejon, stavolta dalla parte opposta. All’intervallo si va sul 4-0, perché proprio al 45′ Piotr Zielinski mette a sedere Gaetano Castrovilli e trova il destro angolatissimo rasoterra. A venti minuti dalla fine tiro di Insigne respinto da Bartlomiej Dragowski, Tiémoué Bakayoko raccoglie la respinta appena dentro l’area e Castrovilli lo sgambetta: rigore. Dragowski indovina e sfiora il tiro di Insigne, ma non basta ed è doppietta per il capitano del Napoli. Il sesto gol lo fa il subentrato Matteo Politano, con slalom per accentrarsi e sinistro rasoterra all’89’. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.