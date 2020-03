VIDEO – Milan-Genoa 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Genoa, recupero della ventiseiesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



SALVEZZA A VISTA – Milan-Genoa 1-2 nel recupero della ventiseiesima giornata di Serie A. Il Genoa coglie una vittoria fondamentale nella corsa salvezza, visto che aggancia il Lecce al quartultimo posto, mentre il Milan si ferma di nuovo. Sette minuti e un errore di Theo Hernandez regala una palla sanguinosa sulla fascia destra, cross basso di Antonio Sanabria e l’ex nerazzurro Goran Pandev insacca come se fosse un derby. Il Milan, dopo le voci su Ralf Rangnick e l’addio di Zvonimir Boban, gioca un primo tempo pessimo e paga su situazione simile al 41′. Stavolta a crossare è Davide Biraschi per il tacco di Lasse Schone a prolungare sul secondo palo, dove Francesco Cassata mette dentro. Solo nel finale i rossoneri si svegliano, al 77′ corner che passa e Giacomo Bonaventura calcia, Adama Soumaoro si oppone come può ma la palla resta lì e la infila Zlatan Ibrahimovic. Non c’è però nulla da fare per cambiare il punteggio, anche dopo cinque minuti di recupero. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.