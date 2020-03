VIDEO – Parma-SPAL 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Parma-SPAL, recupero della ventiseiesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



VITTORIA DOPO IL CAOS – Parma-SPAL 0-1 nel recupero della ventiseiesima giornata di Serie A. La SPAL vince una delle partite più surreali della storia del calcio italiano. Dopo il rinvio, arrivato con le squadre all’uscita degli spogliatoi, si gioca regolarmente dalle 13.45 e il primo tempo è ovviamente senza emozioni. Un diagonale di sinistro a lato di Riccardo Gagliolo è l’unica occasione da gol, mentre poco dopo la mezz’ora Arkadiusz Reca dà forfait per infortunio. Nella ripresa il protagonista diventa il VAR, inizialmente con una richiesta di rigore per contatto fra Mattia Valoti e Simone Iacoponi: il centrocampista però è in fuorigioco, nulla di fatto. Così, dopo un errore di Gervinho da pochi passi, la SPAL il rigore lo ottiene davvero: ancora Valoti protagonista, stavolta Bruno Alves lo colpisce entrando in ritardo. Il VAR controlla che il giocatore ospite non abbia controllato col braccio, ma è con la spalla. Dal dischetto Andrea Petagna spiazza Simone Colombi, undicesimo gol in Serie A. Il Parma ha tempo fino al 97’ per provare a evitare la sconfitta, ma non ci riesce e la SPAL interrompe il momento no. Di seguito il video con la sintesi di Parma-SPAL dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.