Del Piero: “Juventus? Film giÃ  visto, l’Inter deve crescere”

Del Piero: “Juventus? Film già visto, l’Inter deve crescere”

Alessandro Del Piero, in collegamento per Sky Sport, ha fornito la sua analisi su Juventus-Inter terminata con la vittoria per 2-0 dei bianconeri

JUVENTUS AGGRESSIVA – L’ex capitano bianconero parla di una Juventus che ha saputo reagire al momento difficile: «Mi sembra di vedere un film già visto, per quanto riguarda la Juventus. Spesso arriva in difficoltà poi nel momento in cui deve giocare e vincere lo fa. Ha fatto bene col passare dei minuti dopo il gol, ma si è vista la differenza tra le due squadre, almeno nello scontro diretto l’Inter deve crescere. La Juve è stata organizzata e aggressiva, ha fatto molto bene».

DYBALA DECISIVO, ALL’INTER MANCA QUALCOSA – Dybala ha cambiato la partita, l’Inter ha bisogno di qualcosa di più: «Ha fatto un gol meraviglioso per tutta l’azione, con lucidità nei tempi, cambiando idea al momento del tiro andando con l’esterno sinistro con Handanovic fuori posizione. Ha confermato, al di là della qualità tecnica, che sa entrare con lucidità e determinazione. Higuain in queste partite ha spesso fatto gol, Sarri evidentemente aveva l’idea di giocare la carta Dybala per cambiare la partita. Era una partita giocata in condizioni un po’ anomale. Io credo che oggi il passo dell’Inter è questo, il gioco di Conte può sembrare elementare anche se in realtà non lo è, ma devi avere delle schegge impazzite ed è quello che fanno Dybala o Ronaldo, fanno qualcosa di diverso dall’abitudinario, quelle giocate che ti permettono di spezzare le difese avversarie. Ma se l’Inter oggi a marzo si gioca uno scontro diretto per lo scudetto è perché se lo è meritato col gioco e col lavoro di Conte e dei giocatori».