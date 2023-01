VIDEO – Mihashi carichissima prima del derby, che gol in allenamento!

Mana Mihashi, centrocampista di Inter Women, prima dell’importantissima sfida di campionato contro il Milan Women (start ore 14:30) in allenamento ha segnato un grandissimo gol.

DERBY MILANO – C’è grande attesa per la sfida tra Milan-Inter Women oggi alle 14:30 (QUI per la cronaca LIVE testuale della partita). Mana Mihashi – che oggi giocherà titolare -, in allenamento ha segnato un grandissimo gol.

Fonte: Pagina Twitter [Inter Women]