Cremonese-Inter, probabili formazioni 20ª giornata Serie A: ecco le ultime novità

Cremonese-Inter è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 18:00 si affronteranno presso lo Stadio “Giovanni Zini” di Cremona per la partita della 20ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Dopo la cocente delusione casalinga contro l’Empoli inizia il girone di ritorno senza più alibi ma con tante difficoltà per Inzaghi. Ecco le probabili formazioni di Cremonese-Inter in Serie A

CREMONESE (3-5-2): 12 Carnesecchi; 24 A. Ferrari, 21 Chiriches, 5 J. Vasquez; 17 Sernicola, 19 Castagnetti, 28 Meité, 26 Benassi, 3 Valeri; 77 Okereke, 9 D. Ciofani ©.

A disposizione: 13 Saro, 45 M. Sarr; 4 Aiwu, 10 Buonaiuto, 15 Bianchetti, 18 Ghiglione, 20 Afena-Gyan, 62 Milanese, 74 Tsadjout, 90 Dessers, 98 Zanimacchia.

Allenatore: Davide Ballardini

Diffidati: J. Vasquez, A. Ferrari e Okereke.

Squalificato: 6 Pickel.

Indisponibili e/o non convocati: 22 Ciezkowski; 23 Acella, 33 Quagliata, 44 Lochoshvili.

Altri giocatori: –

Ultime notizie e ballottaggi: Un dubbio in ogni reparto per Ballardini, che in difesa potrebbe rinunciare dal 1′ al capitano, l’ex nerazzurro Bianchetti, confermando Vasquez a completamento del terzetto arretrato. A centrocampo Sernicola è sempre favorito su Ghiglione per giocare largo a destra. Recuperato in attacco Dessers, che si gioca l’altra maglia da titolare con il giovane Afena-Gyan e l’esperto Ciofani, quest’ultimo in netta ripresa e attualmente in vantaggio.

Cremonese-Inter, probabili formazioni: le ultime novità

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 21 Cordaz, 31 Brazao; 6 de Vrij, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 45 V. Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 90 Lukaku.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: 23 Barella, 37 Skriniar.

Indisponibili e/o non convocati: 1 Handanovic; 77 Brozovic.

Altri giocatori: 40 Botis; 42 Curatolo, 49 Kamate, 50 A. Stankovic e Dalbert.

Ultime notizie e ballottaggi: Il primo dubbio di Inzaghi è sul capitano, perché senza D’Ambrosio in difesa toccherà a Lautaro Martinez portare al fascia sul braccio sinistra. Darmian è favorito da terzo in difesa con Dumfries di ritorno nel ruolo di quinto di centrocampo. Ballottaggio in mezzo al campo per chi dovrà prendere il posto di Barella: Gagliardini è leggermente favorito su Asllani, che proverà a recuperare posizioni nelle ultime ore. A sinistra Gosens insidia Dimarco, che può godere di un turno di riposo. Solo panchina iniziale per Lukaku, non ancora al top della forma.

