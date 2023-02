VIDEO – Matchday: l’Inter attende l’Udinese a San Siro! | TG Inter-News 18 febbraio 2023

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Quest’oggi l’attenzione va alla probabile formazione dell’Inter e alla conferenza stampa di Andrea Sottil. Da ricordare però anche le indiscrezioni di Tuttosport su Steven Zhang, le parole di Dumfries nel Matchday Programme e la partita di domani tra Inter Primavera e Torino.

TG IN NERAZZURRO − La ventitreesima giornata del campionato di Serie A è iniziata ieri sera: il Napoli ha vinto ancora una volta contro il Sassuolo con il risultato di 2-0. L’Inter scenderà in campo quest’oggi contro l’Udinese, Simone Inzaghi ha in mente alcuni cambi in vista dell’impegno di mercoledì in Champions League. Samir Handanovic potrebbe tornare titolare dopo diversi mesi di panchine. Denzel Dumfries ha parlato nel Matchday Programme nerazzurro della sua carriera e del gol più importante in maglia Inter. Andrea Sottil ha dato importanti informazioni sulla sua Udinese e sulla preparazione della gara contro la squadra di Inzaghi. Una particolare attenzione va data poi alle indiscrezioni di Tuttosport su Steven Zhang e la sua eventuale trattativa per la cessione del club e allo scontro di domani dell’Inter Primavera con il Torino.

