Nosotti: «Lukaku sta tornando nella forma migliore, d’accordo con Inzaghi»

Simone Inzaghi dovrebbe insistere questa sera su Romelu Lukaku in attacco dal primo minuto. Marco Nosotti ha commentato su Sky Sport le scelte dell’allenatore dell’Inter per la partita contro l’Udinese.

FISICI – Romelu Lukaku partirà molto probabilmente dal primo minuto contro l’Udinese. Marco Nosotti ha parlato in questo modo delle scelte di Simone Inzaghi per l’Inter su Sky Sport: «Sono d’accordo sulla scelta di Lukaku, Correa non mi sembra possa cambiare la stagione. Il belga sta tornando nella sua forma migliore, un gol soltanto in dieci partite è poco ma abbiamo visto che la prestazione la sta rincorrendo e la sta trovando. Tu hai bisogno di questo, soprattutto con l’Udinese con cui ci sarà un match interessante. Le due squadre sono quelle che tirano più in porta e subiscono meno, secondo me la fisicità di Lukaku può essere importante per appoggiarsi e alternare la risalita del campo anche con Dzeko. Il bosniaco può lavorare intorno all’attaccante».