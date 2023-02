VIDEO – Lukaku, Onana e altri due dell’Inter parlano dopo la sfida con il Porto

Romelu Lukaku e André Onana, tra i protagonisti assoluti del trionfo di San Siro contro il Porto, dopo la partita su Inter TV hanno analizzato la sfida nel dettaglio. Grande soddisfazione anche tra le parole di Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu, anche ieri titolari e decisivi nella vittoria in Champions League. I quattro giocatori dell’Inter hanno espresso tutta la loro soddisfazione per la prima parte degli ottavi di finale, ma sarà ancora tutto in ballo nella sfida di ritorno in Portogallo. Di seguito il video dell’intervista pubblicato sul canale YouTube dell’Inter.

Fonte: Canale YouTube [Inter]