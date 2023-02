Pruzzo: «Onana dicevano fosse da cambiare, ma decisivo! Segnale Inter»

Pruzzo premia Onana, che è tornato in campo dopo aver lasciato la porta a Handanovic con l’Udinese e ha salvato due volte il risultato nella stessa azione in Inter-Porto. Da Radio Radio, l’ex attaccante vede anche indicazioni positive in vista del ritorno.

ALTRO CHE CAMBIO! – Roberto Pruzzo va contro i detrattori di André Onana: «Si vociferava già che fosse un portiere da cambiare. Io non so poi cosa faranno, ma è stato decisivo. Devo dire che se vedi il Napoli e poi l’Inter sembrano due squadre diverse: possiamo dire che l’avversario è più forte rispetto all’Eintracht Francoforte, questi portoghesi sono sempre un osso in gola per le italiane. È andata bene, anche se l’Inter non ha giocato a chissà quali livelli la coppa è la coppa ed è ben accetto l’1-0. Alla fine ti dà la possibilità non dico di gestire, ma di affrontare la partita partendo da un 1-0 che può essere decisivo».

SCELTE GIUSTE – Pruzzo ha visto bene l’ingresso a gara in corso di Romelu Lukaku: «I cambi stavolta Simone Inzaghi li ha azzeccati, perché i due davanti erano deludenti. Credo che l’Inter abbia fatto una buona partita, è bastato per portare a casa un risultato molto positivo. Non aver preso gol non è più come una volta, ma è un gran segnale: ho visto molto impegno. A questi livelli una partita del genere te la puoi anche aspettare, contro un avversario sempre ostico che generalmente con le italiane fa ottime prestazioni e poi esce al turno successivo».