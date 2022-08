VIDEO – Juventus-Roma 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Roma, anticipo della terza giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



L’ASSIST DELL’EX – Juventus-Roma 1-1 nell’anticipo della terza giornata di Serie A. Secondo pareggio consecutivo per la Juventus, mentre la Roma non riesce a rimanere a punteggio pieno. E sì che la partita si sblocca al 2′, con una punizione perfetta di Dusan Vlahovic a scavalcare la barriera, sbattere sulla traversa ed entrare. Meglio i bianconeri nel primo tempo, con Rui Patricio che evita il raddoppio a Juan Guillermo Cuadrado in contropiede. Il colombiano poi servirebbe a Manuel Locatelli la palla del raddoppio, con un destro dai sedici metri, ma a inizio azione Vlahovic ha controllato con la mano: il VAR annulla. Nella ripresa la Juventus cala, permettendo ai giallorossi di restare in partita. E la Roma ne approfitta al 69′: angolo sul secondo palo, l’ex attesissimo Paulo Dybala gira a centro area e Tammy Abraham di testa pareggia. La squadra di José Mourinho rischia anche di vincere, con una mischia in area dove nessuno interviene e Arkadiusz Milik spazza sulla linea.

Video con gli highlights di Juventus-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.